На востоке Тайваня произошло землетрясение магнитудой 5 баллов

Эпицентр землетрясения находился примерно в 156 км от города Хуалянь

ГОНКОНГ, 31 октября. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 5 произошло в уезде Хуалянь на востоке Тайваня. Об этом сообщает Центральное метеорологическое управление острова.

По его данным, эпицентр землетрясения находился примерно в 156 км к востоку от административной столицы уезда города Хуалянь. Очаг залегал на глубине 61,7 км. Сообщений о пострадавших или разрушениях пока не поступало.

Подземные толчки происходят на территории уезда Хуалянь или прилегающих районах уже не первый раз в последние месяцы, что привлекает внимание специалистов. 12 июня там были зафиксированы толчки магнитудой 6,2. Затем толчки магнитудой 5 и 5,3 были отмечены 8 и 18 октября соответственно.