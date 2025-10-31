Над Ярославлем отразили атаку украинских БПЛА

По словам губернатора Михаила Евраева, на территории региона могут находиться фрагменты беспилотников, которые важны для следствия

ЯРОСЛАВЛЬ, 31 октября. /ТАСС/. Атаку беспилотных летательных аппаратов ВСУ отразили над Ярославлем минувшей ночью, пострадавших нет. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Михаил Евраев.

Как уточнил губернатор, ночью над Ярославлем силы ПВО отразили атаку украинских дронов. Пострадавших нет.

По его словам, на территории региона могут находиться фрагменты беспилотников, которые важны для следствия. Евраев призвал жителей при их обнаружении отойти на безопасное расстояние и незамедлительно сообщить о местонахождении фрагментов по телефону 112. Работа подразделений министерства обороны и силовых ведомств по обеспечению безопасности продолжается.