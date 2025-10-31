РФ выдала Казахстану экс-сотрудника госкорпорации, сотрудничавшего с ОПГ

Соучастник организованной преступной группы занимался махинациями с ввезенными автомобилями, сообщили в Генпрокуратуре республики

АСТАНА, 31 октября. /ТАСС/. Соучастник организованной преступной группы (ОПГ), занимавшейся махинациями с ввезенными автомобилями в Казахстан, который был задержан в Московской области, экстрадирован в республику. Об этом сообщили в Генпрокуратуре Казахстана.

По версии следствия, ОПГ вела свою деятельность в Жетысуской области Казахстана в 2022-2023 годах. Подозреваемый был специалистом госкорпорации "Правительство для граждан", которое организует работу Центров обслуживания населения - аналогов российских МФЦ. Он, как установили в Генпрокуратуре, занимался регистрацией автомобилей в информационных системах страны с указанием ложных сведений об уплатах сборов.

"В результате преступных действий на учет было незаконно поставлено 481 транспортное средство, что повлекло нанесение ущерба государству в особо крупном размере в виде непоступления обязательных платежей в бюджет на сумму 3,7 млрд тенге (порядка $7 млн)", - говорится в сообщении.

После раскрытия преступной схемы он скрылся и был объявлен в международный розыск, в марте его удалось задержать в Подмосковье сотрудникам российских правоохранительных органов. Согласно данным Генпрокуратуры, из России его доставили поездом в Петровпавловск, а затем заключили в изолятор временного содержания. Фигуранту, имя которого не называется, дела грозит от 5 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.