WP: свыше 40 человек стали жертвами урагана "Мелисса"

По данным газеты, жертвами стали жители Гаити, Доминиканской Республики и Ямайки

Последствия урагана "Мелисса" © ТАСС/ Reuters

НЬЮ-ЙОРК, 31 октября. /ТАСС/. Более 40 человек погибли в странах Карибского бассейна во время прохождения урагана "Мелисса". Об этом сообщила американская газета The Washington Post (WP).

Жертвами стихии стали жители Гаити, Доминиканской Республики и Ямайки. Издание отмечает, что число погибших еще может вырасти, так как продолжается разбор завалов и разрушений, вызванных ураганом.

В момент прохождения через территорию указанных выше стран "Мелисса" оценивался, как ураган четвертой-пятой категории по шкале Саффира - Симпсона. Максимальная скорость ветра в его эпицентре достигала 82 м/с.

Согласно последним данным Национального центра США по наблюдению за ураганами, "Мелисса" прошел через Багамские острова и движется вглубь Атлантики. За последние часы ураган усилился до второй категории по шкале Саффира - Симпсона. Скорость ветра в его эпицентре составляет 45 м/с.