Сибиряк заявил об угоне, чтобы не ездить с женой за покупками

Мужчину осудили за ложный донос

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Булкин/ ТАСС

КРАСНОЯРСК, 31 октября. /ТАСС/. Жителя Красноярска осудили за заведомо ложный донос. Мужчина, для того чтобы не ездить с женой за покупками, сымитировал угон своего автомобиля, сообщили в региональном главке МВД.

"В Красноярске осужден мужчина, который не хотел ехать с супругой в магазин и сымитировал угон своего автомобиля <…> В отношении ранее не судимого красноярца 2001 г. р. следователями возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос). Рассмотрев материалы уголовного дела, Свердловский районный суд г. Красноярска признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей", - сообщили в ведомстве.

В дежурную часть полиции в Красноярске обратилась женщина с заявлением о том, что с парковки возле дома неизвестные похитили автомобиль Toyota Corona, принадлежащий ее мужу. Позже женщина сообщила, что они нашли машину на острове Отдыха в Красноярске. При осмотре автомобиля полицейские обнаружили, что замок зажигания сломан. Также имелись следы попытки вскрытия багажника. Полицейскими было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем).

"При расследовании сотрудники ОВД засомневались в показаниях владельца Toyota Corona. Мужчина был предупрежден об уголовной ответственности за заведомо ложный донос, но упорно настаивал, что его автомобиль угнали. Правоохранители провели комплекс оперативных мероприятий и установили, что хозяин авто сам оставил легковушку на острове, так как не хотел ехать с женой по магазинам за покупками", - сообщили в полиции.