В Ярославле прекратили работу двух детсадов из-за падения обломков БПЛА

ЯРОСЛАВЛЬ, 31 октября. /ТАСС/. Работу двух детских садов во Фрунзенском районе Ярославля отменили из-за падения обломков БПЛА. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Михаил Евраев.

Евраев написал, что по причине падения обломков украинских беспилотников из-за атаки на Ярославль 31 октября, а также "для проведения следственных действий" было принято решение отменить работу детских садов №28 и №125 во Фрунзенском районе.

По словам губернатора, дети будут приняты в других детских садах района.