В Нью-Йорке из-за ливня погибли два человека

Мэр города Эрик Адамс отметил, что городские власти примут дополнительные меры для обучения жителей правильному реагированию на чрезвычайные ситуации и подготовке к ним

НЬЮ-ЙОРК, 31 октября. /ТАСС/. Сильный дождь обрушился на Нью-Йорк 30 октября, два человека погибли, не сумев выбраться из затопленных подвальных помещений. Об этом сообщил мэр города Эрик Адамс.

"Два ньюйоркца погибли в результате сегодняшнего ливня", - написал Адамс в X. Он добавил, что городские власти примут дополнительные меры для того, чтобы обучать жителей города правильно реагировать на чрезвычайные ситуации и готовиться к ним.

При этом мэр косвенно признал недостатки системы метеорологического прогнозирования. По его словам, прогнозы на 30 октября показывали, что "в течение нескольких часов начнется дождь, но основная часть осадков выпала за 10 минут".

По данным метеорологических служб, в разных частях города выпало до 75 мм осадков, это привело к подтоплениям на некоторых улицах. 31 октября в городе также ожидается непогода - сильный ветер, но уже без осадков.