Число жертв урагана "Мелисса" на Ямайке возросло до 19

Среди погибших есть по меньшей мере один ребенок, отметила министр образования, профессиональных навыков, молодежи и информации острова Дана Моррис
ГАВАНА, 31 октября. /ТАСС/. По меньшей мере 19 человек погибли на Ямайке в результате урагана "Мелисса", который обрушился на остров 28 октября. Ранее сообщалось о гибели трех человек.

"Подтверждаем, что число жертв урагана "Мелисса" возросло до 19", - заявила министр образования, профессиональных навыков, молодежи и информации Ямайки Дана Моррис Диксон местному порталу Jamaica Star. Она отметила, что среди погибших по меньшей мере один ребенок.

Ураган "Мелисса" высшей, пятой категории по шкале Саффира - Симпсона достиг побережья Ямайки 28 октября. Скорость ветра в пиковые часы в его пределах составляла 82 м/с (295 км/ч). Он вызвал наводнения и многочисленные разрушения на острове. Около 15 тыс. человек были эвакуированы, 77% от общего числа потребителей электроэнергии оказались обесточены. 

