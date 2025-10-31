Число жертв "ангарского маньяка" достигло 91

Дело о последнем двойном убийстве Андрея Попкова направлено в суд

ИРКУТСК, 31 октября. /ТАСС/. Дело об убийстве двух женщин маньяком из Ангарска Михаилом Попковым, возбужденное в 2008 году, направлено в суд. Попков признал вину полностью, сообщили ТАСС в следственном управлении СК РФ по Иркутской области.

"Следственными органами СК России по Иркутской области завершено расследование уголовного дела в отношении Михаила Попкова, возбужденного в 2008 году по факту обнаружения тел двух женщин. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц). <…> Попков вину в инкриминируемом деянии признал полностью. 61-летний обвиняемый в настоящее время находится под стражей. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - сообщили в СК.

По данным следствия, на счету Попкова 91 убийство и три покушения на убийство, добавили в СК.

В прокуратуре Иркутской области ТАСС сообщили, что в августе 2008 года Попков, возвращаясь в Ангарск на автомобиле, остановился при въезде в город для авторемонта, где встретил двух незнакомых молодых женщин. "В ходе беседы, на почве внезапно возникшей личной неприязни, применяя физическую силу и преодолевая сопротивление одной из потерпевших, отошедшей в лесной массив, накинул ей на шею имевшуюся у него веревку и сдавливал пока она не перестала подавать признаки жизни. Вернувшись к автомашине, в салоне которой сидела вторая потерпевшая, позвал ее в лесной массив под предлогом оказания помощи подруге. После чего аналогичным способом задушил женщину и покинул место происшествия", - пояснили в ведомстве.

"В рамках постоянной работы по раскрытию преступлений прошлых лет и на основании материалов дела, ввиду идентичности почерка злоумышленника, следователям удалось установить причастность Михаила Попкова к совершенному преступлению", - добавили в СК.

Ранее Попков был приговорен к пожизненному лишению свободы за серийные убийства, совершенные в 1990-2010 гг. Он совершал убийства на территории Иркутска, Ангарска, Усолья-Сибирского и в пригородах. Работая в дежурной части ОВД по Центральному району Ангарска, высматривал своих жертв на ночных улицах, предлагая подвезти, нередко на служебной машине. Тела женщин с признаками сексуального насилия обнаруживали случайные люди в пригородных лесах, на обочинах дорог и на кладбищах.