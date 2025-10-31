В Москве полицейского обвинили во взятке на сумму 100 тыс. рублей

По версии следствия, сотрудник полиции получил деньги за непроведение мероприятий на объекте строительства по выявлению нарушений миграционного законодательства

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Следственный комитет предъявил сотруднику полиции обвинение в получение взятки за непроведение проверки мигрантов на стройобъекте в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГСУ СК России.

"Возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника полиции. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки). <...> По уголовному делу проводятся следственные действия. Фигуранту предъявлено обвинение", - говорится в сообщении.

По версии следствия, 29 октября участковый уполномоченный одного из столичных отделов полиции получил взятку в размере 100 тыс. рублей за непроведение мероприятий на объекте строительства по выявлению нарушений миграционного законодательства. В пресс-службе добавили, что обвиняемый будет проверен на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории столичного региона.