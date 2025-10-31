В Новосибирске пять человек пострадали при наезде машины на остановку

Среди пострадавших два ребенка

НОВОСИБИРСК, 31 октября. /ТАСС/. В Железнодорожном районе Новосибирска пять человек, в том числе двое детей, пострадали в результате наезда автомобиля на остановку общественного транспорта. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД России.

Женщина 1949 года рождения за рулем автомобиля Ravon Nexia, выезжая с придомовой территории, перепутала педали газа и тормоза, из-за чего въехала в остановку общественного транспорта, расположенную по улице Владимировской.

"В результате ДТП пострадали два несовершеннолетних ребенка - 2017 и 2018 г. р., три женщины - 1982, 1985 и 1997 г. р. Пострадавшие граждане госпитализированы", - сказали в полиции.

Министр здравоохранения Новосибирской области Ростислав Заблоцкий рассказал ТАСС, что один из пострадавших отказался от осмотра врачей скорой помощи. "Четыре человека доставлены в медицинские учреждения для обследования", - добавил он.