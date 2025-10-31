ВСУ атаковали Алешкинский округ Херсонщины более 900 раз за неделю

Из-за атак повреждены минимум семь автомобилей, четыре жилых дома, несколько предприятий

ГЕНИЧЕСК, 31 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины свыше 900 раз атаковали артиллерией и дронами населенные пункты Алешкинского округа Херсонской области за неделю, сообщил глава округа Руслан Хоменко.

"905 раз террористический киевский режим ударил по территории Алешкинского округа за неделю, с 24 по 30 октября. <...> Погибли в результате усилившихся атак по Алешкам три взрослых мужчины. Личность одного из них установить не удалось. <...> Кроме того, четверо человек получили контузии и ранения, трое из них - сотрудники нашего коммунального предприятия. ", - написал он в своем Telegram-канале.

Хоменко добавил, что из-за украинских атак повреждены минимум семь автомобилей, четыре жилых дома, разрушены три нежилых дома, снаряды прилетали по территориям АЗС и подстанций.

"Без света чуть менее двух недель находилось 9 населенных пунктов после атаки на три подстанции в 15-километровой зоне. Электричество в большинстве из них восстановили. Враг также продолжил сбросы с дронов по энергетической инфраструктуре, в этой связи без электричества были также Великие Копани, Раденск, Костогрызово и Тарасовка", - перечислил он.