В Калининграде циклон "Лотар" повалил деревья на жилые дома

За 12 часов в городе выпало 18 мм осадков, возникли подтопления

КАЛИНИНГРАД, 31 октября. /ТАСС/. Циклон "Лотар", бушевавший ночью 31 октября в Калининградской области, повалил деревья на жилые здания в региональном центре, привел к отключениям электричества и локальным подтоплениям. Об этом сообщили в администрации города.

"Как и прогнозировалось, циклон слегка ослаб перед визитом в наш город, максимальные порывы ветра ночью достигали 21 м/с, но и этого хватило, чтобы не оставить без работы дежурные бригады коммунальщиков. Четырежды на места обрывов проводов выезжали энергетики. По состоянию на 06:00 (07:00 мск - прим. ТАСС), падения веток или деревьев было зафиксировано по 18 адресам. В четырех случаях деревья падали на жилые дома. Также аварийными зелеными насаждениями повреждено четыре автомобиля. <...> За 12 часов в городе выпало 18 мм осадков, к сожалению, сорванная ветром листва быстро забивала решетки дождеприемных колодцев, что вызывало локальные подтопления", - говорится в сообщении.

Как сообщили ТАСС в ГУ МЧС РФ по региону, всего повалено 60 деревьев, в том числе 18 на территории Калининграда. Из них два дерева упали на автомобили.

Информации о пострадавших нет. В 01:00 (02:00 мск) 31 октября был зафиксирован максимальный подъем уровня воды в реке Преголя - на 124 см. При этом опасным считается уровень +155 см, добавили в мэрии. Сейчас вода пошла на спад, к 06:00 по местному времени уровень воды снизился до 84 см.

В ГУ МЧС РФ по Калининградской области ТАСС сообщили о том, что циклон не привел к происшествиям на воде, в том числе в акватории Балтийского моря. В ведомстве также добавили, что циклон "Лотар" не нарушил работу аэропорта "Храброво" Калининградской области.

"Аэропорт "Храброво" работает в штатном режиме. Прошедший циклон к перебоям в функционировании аэропорта Калининградской области не привел", - сообщил собеседник агентства.

Циклон бушевал в регионе с вечера 30 октября и стих утром 31 числа. Порывы ветра в приморских городах области достигали скорости 30 м/с, высота волны на Балтике - 5 м.

Вечером 30 октября из-за надвигающегося циклона администрация Калининграда перевела все коммунальные службы в режим повышенной готовности. Тогда же городские власти отменили запланированную на 31 октября разводку мостов Высокий и Юбилейный через реку Преголя. Как утром 31 числа сообщили в ГУ МЧС РФ по региону штормовое предупреждение в Калининградской области отменено. На территории региона сохранится ветер западных направлений западный, скорость 15-20 м/с