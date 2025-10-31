На Урале сын найденной в лесопарке женщины признался в ее убийстве

Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 октября. /ТАСС/. Правоохранители установили подозреваемого в убийстве женщины, обнаженное обезглавленное тело которой нашли в лесопарке в Екатеринбурге. Им оказался ее сын, злоумышленник дал признательные показания, сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

Ранее по факту обнаружения тела завели уголовное дело об убийстве.

"Установлен подозреваемый в убийстве женщины, тело которой обнаружено накануне в лесопарке. <…> В связи с тем, что у жертвы была отчленена голова, предметов одежды и документов при ней и на месте происшествия не имелось, установить личность потерпевшей помогли экспертные исследования, <…> установлено совпадение пальцевых следов жертвы с отпечатками, полученными от гражданки одной из стран Центральной Азии, въехавшей на территорию России в 2023 году. Ею оказалась женщина 1984 г. р., работавшая в качестве технического персонала в торговом центре Екатеринбурга, <…> удалось выйти на ее сына 2004 года рождения. <…> Молодой человек был допрошен в рамках расследования, он дал признательные показания", - рассказали в ведомстве.

Молодой человек указал на местонахождение отчлененной головы и личных вещей убитой - они находились в пакете в этом же лесопарке. По предварительным данным, убийство матери подозреваемый совершил на почве неприязненных отношений. Сейчас решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых отметил, что злоумышленника задержали по месту жительства, он был уверен, что полиция его не вычислит. Сейчас молодой человек помещен под стражу в камеру ИВС городского УМВД.

"Несмотря на то, что мать и сын жили на разных съемных квартирах, <…> бытовые ссоры между ними вспыхивали часто. По одной из отрабатываемых версий, фигурант мог заманить жертву в парк якобы для того, чтобы сопроводить ее до новой съемной, более комфортной квартиры, по пути следования он решил раз и навсегда прекратить упреки в свой адрес. <…> Подозреваемый сообщил о своем диком поступке двум родственникам, но те побоялись рассказать о случившемся полиции. <…> Когда сыщики спросили, как у него поднялась рука на родную мать, горе-сынок ответил в том духе, что он ранее неоднократно забивал домашний скот и к этому процессу привык", - сказал он.