Убившему ножом собаку на прогулке назначили 200 часов исправительных работ

Мужчина ударил ножом чужого питомца, когда тот подрался с его собакой

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Мировой судья в Москве назначил 200 часов обязательных работ москвичу Михаилу Пичугину, который зарезал чужую собаку во время прогулки. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Измайловского суда столицы.

"Приговором мирового судьи судебного участка №304 района Восточное Измайлово города Москвы Пичугин Михаил Денисович признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества), и ему назначено наказание в виде обязательных работ на срок 200 часов. Судом частично удовлетворен гражданский иск потерпевшей", - сообщили в пресс-службе.

Судом установлено, что Пичугин выгуливал свою собаку породы американский стаффордширский терьер. На прогулке его питомец подрался с другой собакой, породы эрдельтерьер. Пичугин подошел к дерущимися домашним животным и, не принимая никаких мер, чтобы их разнять, достал нож и нанес чужой собаке удар, вследствие чего та погибла.