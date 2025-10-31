В ЛНР ликвидировали ячейку нежелательной иностранной организации

Участники объединения собирали средства для управленческого центра в Киеве

ЛУГАНСК, 31 октября. /ТАСС/. Сотрудники УФСБ по ЛНР пресекли деятельность незарегистрированного объединения "Всеукраинский духовный центр "Возрождение" в городе Красный Луч, осуществлявшего сбор средств в пользу управленческого центра в Киеве. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"УФСБ России по Луганской Народной Республике ликвидирована ячейка "нежелательной" иностранной организации. В результате оперативно-разыскных мероприятий управлением установлено, что на территории г. Красный Луч действовало незарегистрированное объединение "Всеукраинского духовного центра "Возрождение", осуществлявшее сбор и предоставление денежных средств в пользу управленческого центра, находящегося в г. Киеве", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что следователями УФСБ по региону в отношении руководства и бухгалтера региональной ячейки организации возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 284.1 УК РФ(осуществление деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании ее деятельности нежелательной на территории РФ).