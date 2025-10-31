В Иркутске двух директоров дорожных фирм арестовали по делам о коррупции

Обоих руководителей заключили под стражу до 27 декабря

ИРКУТСК, 31 октября. /ТАСС/. Кировский районный суд Иркутска арестовал двух гендиректоров дорожных компаний по обвинениям в мошенничестве и получении взятки. Об этом говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов области.

"Кировский районный суд г. Иркутска заключил под стражу генерального директора АО "ДСИО" (Дорожная служба Иркутской области), обвиняемого в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, а также генерального директора ООО "ДСИО", обвиняемого в получении взяток в виде денег за способствование в силу своего положения совершению действий, в крупном размере", - говорится в сообщении. Оба руководителя взяты под стражу сроком до 27 декабря.

По информации правоохранителей, гендиректор акционерного общества обвиняется в хищении группой лиц по предварительному сговору 14,6 млн рублей при строительстве объектов инфраструктуры для обустройства особой экономической зоны туристско-рекреационного типа на территории Слюдянского района. Руководитель ООО "ДСИО" обвиняется в получении взяток в крупном размере при исполнении этого контракта.

Двум обвиняемым судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста также до 27 декабря.