Следствие по делу председателя краснодарского ДОСААФ завершилось

Бориса Левитского обвиняют в злоупотреблении полномочиями

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Следователи СК завершили следственные действия по уголовному делу в отношении бывшего председателя регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации "Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России" (ДОСААФ) Краснодарского края Бориса Левитского. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

"Он обвиняется в злоупотреблении полномочиями", - заявили в ведомстве. Там уточнили, что речь идет о ч. 2 ст. 201 УК РФ.

Левитский принимал решения о сдаче в аренду помещений ДОСААФ России на Кубани, в том числе Краснодарского тира, он предназначен также для патриотического воспитания детей в секциях. Следствием установлено, что в 2023 году Левитский незаконно заключил договоры аренды помещений тира. Цена была значительно ниже рыночной.

В результате помещения тира долго использовались не по назначению. Ущерб ДОСААФ России оценивается в размере свыше 40 млн рублей.

Левитского арестовали. Как сообщили в СК, для обеспечения приговора в части гражданского иска, штрафа и имущественных взысканий на имущество Левитского наложен арест в размере свыше 45 млн рублей. Обвиняемый знакомится с материалами уголовного дела. Договор аренды расторгнут, помещения Краснодарского тира используются по предназначению, отметили в ведомстве.