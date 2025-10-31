В центре Москвы задержали курьера мошенников с 14 млн рублей

Задержанному грозит до 10 лет колонии

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали курьера телефонных мошенников, который забрал у обманутого москвича более 14 млн рублей. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-службы столичного ГУ МВД России Владимир Васенин.

"В результате комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудники УБК московского главка, оперативники УВД по Центральному округу Москвы и отдела МВД России по Тверскому району в Большом Власьевском переулке задержали подозреваемого - 28-летнего уроженца Сургута", - сказал он.

По словам Васенина, задержанный за вознаграждение забрал деньги у обманутого мужчины, перевел их в криптовалюту и отправил кураторам.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Задержанный арестован, ему грозит до 10 лет колонии.

Васенин также рассказал о схеме обмана. По его словам, сначала аферисты позвонили 21-летнему москвичу под предлогом установки домофона, получили от него код из СМС и направили на телефон сообщение о якобы взломе личного кабинета на государственном портале. После звонка мужчины по указанному в уведомлении номеру мошенники убедили его, что под его данными финансируется противоправная деятельность, и уговорили с помощью видеосвязи продемонстрировать ценные вещи и деньги в квартире. Обнаружив в комнате родителей сейф с деньгами и, следуя указаниям злоумышленников, обманутый москвич сложил наличные в рюкзак и на улице 1812 года отдал их курьеру.

"Когда аферисты снова позвонили с требованием срочно переоформить принадлежащий ему автомобиль на третье лицо, он понял, что стал жертвой мошенничества, и обратился за помощью в полицию. Материальный ущерб составил более 14 млн рублей", - сказал начальник пресс-службы.