Главу исполкома Бугульмы отстранили от должности

Михаила Конкова обвинили в нарушении антикоррупционного законодательства

КАЗАНЬ, 31 октября. /ТАСС/. Прокуратура Татарстана добилась досрочного прекращения полномочий главы исполнительного комитета города Бугульмы Михаила Конкова в связи с утратой доверия из-за систематических нарушений антикоррупционного законодательства, сообщает пресс-служба ведомства.

"В ходе надзорных мероприятий выявлены факты несоблюдения Конковым Михаилом требований законодательства о противодействии коррупции, выразившиеся в представлении заведомо неполных и недостоверных сведений о доходах, расходах, об имуществе", - говорится в сообщении.

Установлено, что в 2021-2022 годах Конков получал услуги по ремонту личного транспортного средства от ООО "Жил Сервис". При этом чиновник выдавал этой фирме ордеры на производство земляных работ и согласовывал проезды спецтехники организации по улицам города.

По результатам рассмотрения прокурорского представления полномочия Конкова были досрочно прекращены в связи с утратой доверия.