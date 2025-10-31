На Украине увеличили время действия графиков отключения света

В этот раз ограничения применяются в течение всех суток

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Графики отключения света вновь вводят на всей территории Украины, причем в этот раз они применяются в течение всех суток. Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго страны.

"Сегодня запланировано, что с 00:00 до 24:00 (23:00 30 октября - 23:00 31 октября по московскому времени - прим. ТАСС) по всей территории Украины будут действовать графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для промышленных потребителей", - говорится в сообщении в телеграм-канале компании. На этой неделе графики отключения света вводились ежедневно, однако время их действия ограничивалось дневными часами.

Как сообщили в национальной энергетической компании "Укрэнерго", в ряде областей страны нет света из-за повреждения энергетических объектов.

30 октября украинские власти сообщили о новых значительных повреждениях энергоинфраструктуры. Такая информация начиная с 10 октября уже несколько раз поступала с Украины. В стране начались массовые отключения света. Министр энергетики Украины Светлана Гринчук охарактеризовала ситуацию как очень сложную.