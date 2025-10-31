В Днепропетровске местный житель обстрелял СБУ их же оружием

Нападавшего задержали

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Перестрелка между сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ) и местными жителями произошла возле ресторана в Днепропетровске, два сотрудника СБУ получили ранения. Об этом сообщило издание "Страна".

По его данным, конфликт между местными жителями и двумя сотрудниками СБУ случился 28 октября в одном из ресторанов в Днепровском районе. Вскоре ссора между отдыхающими переросла в перепалку. Когда они вышли на улицу, один из сотрудников СБУ достал табельное оружие, пистолет Glock 17, и начал угрожать им. В ответ другой участник конфликта ударил сотрудника, отобрал его пистолет и выстрелил в обоих сотрудников СБУ несколько раз.

Сотрудники СБУ получили ранения, один из них госпитализирован с травмой головы. Нападавшего задержали, когда он пытался скрыться.