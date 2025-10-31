На юге Москвы загорелся автосервис

В городском главке МЧС РФ сообщили, что обрушилась кровля

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Пожар произошел в автосервисе на юге Москвы, сообщили ТАСС в городском главке МЧС РФ.

"Поступило сообщение о пожаре на ул. 6-я Радиальная, д. 44. Происходит пожар в одноэтажном здании автосервиса", - сказали в ведомстве.

Администрация автосервиса утверждает, что людей в здании нет. Огонь тушат более 40 пожарных.

В оперативных службах агентству уточнили, что площадь пожара составляла 400 кв. м. Произошло обрушение кровли по всей площади здания.

Пожар локализовали, об этом сообщили в ГУ МЧС РФ.

"Принятыми мерами пожар локализован. Информации о пострадавших не поступало. Продолжаются работы по полной ликвидации пожара", - сказали в МЧС.

В новость были внесены изменения (13:00 мск) - добавлена информация о локализации.