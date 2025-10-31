В Москве задержали женщину, укравшую найденную сумку с деньгами и документами

В ГУ МВД сообщили, что часть похищенного изъята и будет возвращена потерпевшему

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали женщину, которая нашла утерянную сумку с деньгами и документами и забрала ее себе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

У магазина на Варшавском шоссе 46-летний мужчина, выходя из своей машины, обронил сумку с деньгами, банковскими картами и личными вещами. Обнаружив пропажу, он вернулся на место, но своих вещей не нашел и обратился за помощью в полицию. Материальный ущерб составил более 830 тыс. рублей.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска отдела МВД России по району Чертаново Южное задержали подозреваемую - 43-летнюю приезжую женщину, которая забрала найденную сумку со всем содержимом себе", - сказали в пресс-службе.

В ГУ МВД добавили, что часть похищенного изъята и будет возвращена потерпевшему. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о краже (ч. 3 ст. 158 УК РФ). Задержанная арестована.

В МВД напомнили, что если человек нашел чужое имущество, в том числе деньги, не сообщил об этом в полицию или органы местного самоуправления, а затем присвоил это имущество, то такие действия квалифицируются как кража.