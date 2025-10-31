В Запорожской области нашли тайник со 150 минометными гранатами

Боеприпасы изъяли и передали для уничтожения

Редакция сайта ТАСС

МЕЛИТОПОЛЬ, 31 октября. /ТАСС/. Сотрудники полиции Запорожской области выявили крупный схрон с боеприпасами. При обследовании одного из заброшенных домов обнаружили и изъяли 150 минометных гранат, сообщили в региональном ГУ МВД России.

"Участковые уполномоченные полиции отдела МВД России "Токмакский" при силовой поддержке Росгвардии провели обследование одного из заброшенных домов села Левадного Токмакского района, где обнаружили тайник с большим количеством боеприпасов. При обследовании были обнаружены и изъяты минометные гранаты в количестве 150 штук", - говорится в Telegram-канале регуправления МВД.

Боеприпасы переданы в компетентные органы для уничтожения, добавили в ведомстве.

Ранее запорожские полицейские обнаружили тайник с оружием и боеприпасами на чердаке заброшенного дома в селе Восход Веселовского района. При обследовании были изъяты револьвер, 47 гранат, 37 запалов для гранат, ящик с патронами, два ящика с гранатометными выстрелами по 36 штук в каждом, 929 патронов различного калибра, два автомата Калашникова, одно ружье и два оптических прицела, сообщили в регуправления МВД. Отмечается, что по результатам экспертизы один автомат оказался непригоден, а все остальные боеприпасы и оружие исправны и готовы к применению. Возбуждены уголовные дела.