На Кубани предотвратили теракт на железной дороге

Никто не пострадал

© ЦОС ФСБ РФ/ ТАСС, архив

КРАСНОДАР, 31 октября. /ТАСС/. Сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю выявили и задержали гражданина РФ, который по заданию проукраинской террористической организации планировал теракт на железной дороге, возбуждено уголовное дело, сообщили журналистам в ведомстве.

"В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий установлено, что обвиняемый инициативно связался с представителем проукраинской террористической организации, по указанию которого изготовил зажигательную смесь для осуществления поджога электрооборудования на железнодорожном сообщении. При подходе к месту совершения преступления фигурант задержан сотрудниками управления", - говорится в сообщении. Пострадавших нет.

Там уточнили, в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 (приготовление к теракту), ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности террористической организации), ч. 1 ст. 280.3 (дискредитация ВС РФ), п. "в" ч. 2 ст. 280.4 (призывы к действиям против безопасности государства) УК РФ. Фигурант является гражданином России 1981 года рождения.