У экс-мэра Владивостока Николаева изъяли активы на 1 млрд рублей

Речь также идет об имуществе его соответчиков

Владимир Николаев © Владимир Саяпин/ ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 31 октября. /ТАСС/. Ленинский районный суд Владивостока изъял у бывшего мэра города Владимира Николаева и его соответчиков в доход РФ активы на 1 млрд рублей. Об этом сообщили ТАСС в объединенной пресс-службе судебной системы Приморского края.

"Суд во Владивостоке обратил в доход РФ активы экс-мэра Владивостока на 1 млрд рублей", - сообщили в суде, уточнив, что речь идет об имуществе Николаева и его соответчиков.

Это был второй иск об изъятии активов Николаева и его окружения. Ранее в июле суд уже взыскал с семьи Николаева более 590 млн рублей. В федеральную собственность также был обращен 821 объект недвижимости, принадлежавший Николаеву и другим ответчикам. В частности, речь идет об имущественном комплексе санатория "Амурский залив", апарт-отеле "Магнум" и 12 земельных участках.

Николаев был главой администрации города Владивостока с 2004 по 2008 год. Он владеет рядом компаний в городе. 27 февраля 2007 года Приморская прокуратура возбудила в отношении него уголовные дела по факту злоупотребления и превышения должностных полномочий. По данным следствия, чиновник оплачивал из городского бюджета личную охрану и милицейское сопровождение своего автомобиля, на что не имел права. Кроме того, он был обвинен в незаконном выделении частным лицам четырех участков земли. В совокупности ущерб городскому бюджету составил порядка 17 млн рублей. 24 декабря 2007 года Ленинский районный суд города приговорил Николаева к четырем годам шести месяцам лишения свободы условно (приговор вступил в силу 20 февраля 2008 года).