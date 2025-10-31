Топ-менеджера РЖД Галкина арестовали по делу о взятке в 3 млн рублей

Начальник Центра моделирования бизнес-процессов не признает вину

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Черемушкинский суд Москвы арестовал начальника Центра моделирования бизнес-процессов ОАО "РЖД" Сергея Галкина, который обвиняется во взятке в размере порядка 3 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Постановлением Черемушкинского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Галкина Сергея Федоровича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), сроком на 29 суток", - сказали в пресс-службе. Суд отказал в удовлетворении ходатайства защиты об избрании Галкину меру пресечения в виде запрета определенных действий.

По версии следствия, Галкин, используя свое служебное положение, способствовал согласованию дополнительных заявок на грузовые перевозки в интересах коммерческой структуры. За это он получил денежное вознаграждение в размере 3 млн рублей.

Часть средств он получил от представителя крупной компании АО "ЦРПИ" через сотрудника дочерней структуры ООО "КТЛР". Передача денег состоялась в офисе материнской компании, расположенном на улице Маши Порываевой в Москве.

Дома и на рабочем месте Галкина прошли обыски. Он не признает вину.