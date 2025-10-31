Аяза Шабутдинова приговорили к семи годам колонии

Блогеру также назначили штраф в размере 5 млн рублей по делу об особо крупном мошенничестве

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Пресненский районный суд Москвы приговорил к 7 годам колонии блогера и бизнес-коуча Аяза Шабутдинова и назначил штраф в размере 5 млн рублей по делу об особо крупном мошенничестве. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Путем частичного сложения наказания окончательно назначить Шабутдинову 7 лет колонии общего режима со штрафом в 5 млн рублей", - огласила решение судья.

В ходе прений сторон гособвинение просило суд назначить Шабутдинову восемь лет колонии общего режима со штрафом более 15 млн рублей.

Сторона защиты настаивает на том, что запрошенные прокурором сроки чрезмерно суровы. Шабутдинов полностью признал вину и раскаялся.

По версии обвинения, Шабутдинов создал организованную преступную группу, координировал действия соучастников, обеспечивал размещение на подконтрольном интернет-ресурсе заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений о реализуемых образовательных программах, которые в действительности таковыми не являлись. В столичной прокуратуре ранее сообщили, что "сообщники с помощью агрессивного маркетинга и активной рекламной кампании, действуя от имени подконтрольных юридических лиц, в том числе ООО "Лайк центр", расположенных на Пресненской набережной, продавали клиентам якобы образовательные программы, курсы, тренинги, вебинары, обещая высокий результат последующей предпринимательской деятельности".

По версии следствия, от действий участников организованной группы пострадали 113 граждан, которые платили за предлагаемые программы различные суммы - от 60 тыс. рублей до 12 млн рублей. Общий ущерб превысил 57 млн рублей.