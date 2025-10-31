Во Вьетнаме из-за наводнения погибли 14 человек

ХАНОЙ, 31 октября. /ТАСС/. По меньшей мере 14 человек погибли, еще 8 пропали без вести и 34 пострадали из-за проливных дождей и вызванного ими наводнения в центральной части Вьетнама. Об этом сообщили в департаменте управления дамбами и предотвращения стихийных бедствий при Министерстве сельского хозяйства и охраны окружающей среды Вьетнама.

Как отметили в ведомстве, стихия нанесла ущерб центральным регионам страны, затопив и повредив свыше 128 тыс. жилых домов и зданий, порядка 4,9 тыс. га посевных площадей, занятых под рис и другие сельскохозяйственные культуры, свыше 790 га фруктовых плантаций. В результате наводнения также погибли 17,7 тыс. голов крупного рогатого скота и птицы. Из-за паводка и оползней, вызванных непрекращающимся с 25 октября дождем, были заблокированы 16 национальных автомагистралей, что критически нарушило транспортное сообщение в центре Вьетнама.

Согласно прогнозу вьетнамского Национального центра гидрометеорологического прогнозирования, сложная ситуация с обильным осадками сохранится в центральных провинциях в ближайшие дни, поскольку дожди, как ожидается, продлятся до 4 ноября включительно.

Генеральное консульство России в центральном городе Дананге отслеживает ситуацию и готово при необходимости оказать всю необходимую помощь и содействие соотечественникам, проживающим в центре Вьетнама или приехавшим туда на отдых. Пока таких обращений не поступало, сообщили ТАСС в генконсульстве в Дананге.