В Коми завели дело после гибели рабочего в нефтяной шахте

Предварительно, причиной стало нарушение правил при эксплуатации систем промышленного отопления и пароснабжения

Редакция сайта ТАСС

СЫКТЫВКАР, 31 октября. /ТАСС/. Следственные органы СК РФ по Республике Коми возбудили уголовное дело по факту нарушения правил безопасности, в результате которых 29 октября в нефтешахте "Яреганефть" погиб рабочий. По предварительной версии, это произошло вследствие нарушения правил при эксплуатации систем промышленного отопления и пароснабжения, сообщило следственное управление СК РФ по региону.

"Следственным отделом по городу Ухте СУ СК России по Республике Коми возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека), по факту гибели работника нефтешахты", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 29 октября на территории нефтешахты один из работников получил телесные повреждения, от которых умер на месте происшествия. По предварительным данным, это произошло вследствие нарушения правил при эксплуатации систем промышленного отопления и пароснабжения. К настоящему времени проведен осмотр места происшествия, изъяты образцы для сравнительного исследования, проводятся допросы лиц, обладающих информацией, имеющей значение для следствия, осуществляются иные следственные действия для установления причин, обстоятельств произошедшего, виновных лиц.

Ранее пресс-служба ООО "Лукойл-Пермь" сообщала о произошедшем 29 октября производственном инциденте на территории нефтешахты №2 нефтешахтного производственного подразделения "Яреганефть" в муниципальном округе Ухта, в результате которого погиб один человек. Причины происшествия устанавливаются, сообщила пресс-служба компании "Лукойл-Пермь", в состав которой входит и реорганизованное ООО "Лукойл-Коми" с подразделением "Яреганефть".

Приняты оперативные меры для устранения последствий произошедшего. Угрозы для жителей и производственных объектов нет, сообщили на предприятии.

Нефтешахтное производственное предприятие "Яреганефть" разрабатывает одно из старейших нефтяных месторождений в Коми - Ярегское. Его эксплуатация ведется с 1939 года. Нефть там залегает на глубине 165-200 м, обладает очень высокой вязкостью при незначительном содержании газа и низком пластовом давлении.