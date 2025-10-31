В Турции 11 фигурантов дела о пожаре в отеле получили пожизненные сроки

Среди приговоренных есть владелец отеля, где произошла трагедия

СТАМБУЛ, 31 октября. /ТАСС/. Суд в Турции приговорил 11 из 32 подсудимых по делу о пожаре на горнолыжном курорте Карталкая к пожизненным тюремным срокам. Об этом сообщил телеканал NTV.

Среди приговоренных владелец отеля, в котором произошла трагедия.

В результате пожара в отеле Grand Kartal, который произошел 21 января, погибли 78 человек, значительная часть из которых - дети, более 130 человек пострадали. В момент возгорания в гостинице находились 238 постояльцев.