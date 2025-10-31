ТАСС: жительницу Урала арестовали за демонстрацию экстремистской символики

Женщина также должна заплатить 40 тыс. рублей штрафа

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 октября. /ТАСС/. Жительница Екатеринбурга, придерживающаяся неонацистских взглядов, получила 40 тыс. рублей штрафа и 14 суток ареста за более чем 13 тыс. сообщений в проукраинских чатах и Telegram-каналах. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

"В Екатеринбурге правоохранительные органы в рамках профилактического мероприятия среди населения Эльмаша выявили 45-летнюю местную жительницу, придерживающуюся неонацистских взглядов. По месту проживания свердловчанки оперативники обнаружили флаг Украины, а на телефоне - более 13 тыс. сообщений в проукраинских чатах и Telegram-каналах. Ряд комментариев подпадает под административное нарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ, другие информационные материалы, которые женщина распространяла публично (в частности, изображения экстремистской символики), - под ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ. Верх-Исетский суд назначил ей 40 тыс. рублей штрафа и 14 суток ареста", - рассказал собеседник агентства.