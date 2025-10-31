В Ленобласти выдали предписание производителю косметики после сброса стоков

В эконадзор ранее поступили жалобы жителей деревни Разметелево на стойкий химический запах

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 октября. /ТАСС/. Производитель косметики в Ленинградской области получил предписание об устранении нарушений после того, как комитет эконадзора выявил недостаточно очищенные стоки с запахом химических средств в Разметелево. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

"В ходе проверки выявлены три источника сброса недостаточно очищенных сточных вод с характерным запахом химических средств. Установлен собственник земельного участка - ООО "Производственная компания "Натур косметикс". Юридическому лицу выдано предписание об устранении нарушений в течение 14 дней", - рассказали в пресс-службе.

Уточняется, что ранее в эконадзор поступили жалобы жителей деревни Разметелево на стойкий химический запах, вызывающий раздражение слизистых, першение в горле и кашель у детей и пожилых людей. Ситуацию продолжает контролировать эконадзор региона.