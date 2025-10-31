В Петербурге начали проверку после отравления девушек в ресторане

Выяснилось, что повар болел сальмонеллезом

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 октября. /ТАСС/. Следственный комитет устанавливает обстоятельства отравления четырех девушек в одном из ресторанов на Петроградской стороне в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по городу.

"Трое из девушек пожаловались на сильную боль в животе, а одну из них нашли без сознания в ванной и госпитализировали. Также, по словам девушек, серьезно пострадала их беременная подруга. По данному факту <...> проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении.

Ход проверки поставили на контроль в прокуратуре Петроградского района.

Как уточнили ТАСС в правоохранительных органах, Роспотребнадзор уже провел расследование отравления, после чего 28 октября суд приостановил работу заведения - речь о ресторане "Мона" на Каменноостровском проспекте - на 20 суток. Было установлено, что повар ресторана болел сальмонеллезом.

По данным объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга, в ресторане выявили ряд санитарных нарушений, а почти треть сотрудников - 11 человек - не проходили предварительный и периодический медосмотры.