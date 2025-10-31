В Сочи потушили пожар в жилом доме

При возгорании пострадали люди

Редакция сайта ТАСС

СОЧИ, 31 октября. /ТАСС/. Специалисты ликвидировали возгорание мансарды в жилом доме в Сочи, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. Пожарные спасли троих человек.

Ранее в МЧС сообщили, что пожар локализовали на площади 600 кв. м, мансарда обрушилась, открытое горение ликвидировано. Есть пострадавшие, их госпитализировали.

О числе пострадавших не сообщается.

Мансарда загорелась в жилом доме по улице Альпийской в Сочи на площади 300 кв. м, жителей эвакуировали, пожарные спасли одного человека. Всего к ликвидации возгорания привлечено более 100 человек и 30 единиц техники.

В новость внесены изменения (15:22 мск) - добавлена информация о ликвидации пожара и спасении трех человек.