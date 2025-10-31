Во Владимире проведут ликвидацию неразорвавшихся после атаки БПЛА боезарядов

Жителей микрорайона Энергетик попросили не покидать дома

ВЛАДИМИР, 31 октября. /ТАСС/. Специалисты уничтожат неразорвавшиеся после атаки БПЛА боезаряды во Владимире. Об этом жителей города предупредил губернатор Александр Авдеев.

"В рамках работы по ликвидации последствий атаки БПЛА будет производиться ликвидация неразорвавшихся боезарядов. Просьба к гражданам соблюдать спокойствие, жителям [микрорайона] Энергетик - не покидать дома" - написал он.

Авдеев добавил, что ситуация находится под контролем.