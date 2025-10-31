На Урале продлили домашний арест Ирине Чемезовой по делу о мошенничестве

Меру пресечения продлили до 1 декабря

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 октября. /ТАСС/. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга продлил до 1 декабря меру пресечения в виде домашнего ареста экс-жене бывшего вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова Ирине Чемезовой. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

"Суд удовлетворил ходатайство следователя и продлил обвиняемой срок домашнего ареста по 1 декабря 2025 года", - говорится в сообщении.

Чемезова обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Кроме того, Чемезова привлекалась в качестве третьего лица по иску Генпрокуратуры с требованием обратить в доход РФ акции АО "Облкоммунэнерго" (75%), принадлежащие АО "СУЭНКО". В числе ответчиков по этому иску был также ее экс-муж - бывший вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов. 10 октября Ленинский районный суд Екатеринбурга полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры.