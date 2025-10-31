В ДНР при атаке ВСУ на Горловку пострадали два человека
ДОНЕЦК. 31 октября. /ТАСС/. Ранения получили два мирных жителя при атаке со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Горловку в Донецкой Народной Республике.
Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава городского округа Иван Приходько.
"В результате украинской вооруженной агрессии ранены два мирных жителя поселка Щербиновка городского округа Горловка", - написал Приходько.