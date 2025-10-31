В Енакиево ДНР обнаружили незаконную майнинговую ферму

Изъята крупная партия электронного оборудования

ДОНЕЦК, 31 октября. /ТАСС/. Сотрудники полиции обнаружили на одном из складов города Енакиево Донецкой Народной Республики (ДНР) незаконную майнинговую ферму. Изъята крупная партия электронного оборудования, сообщили в МВД по ДНР.

"В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий сотрудники отделения экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России "Енакиевский" выявили крупную майнинговую ферму, осуществлявшую незаконную деятельность по добыче криптовалюты. Оборудование располагалось на территории складского помещения и было подключено в обход приборов учета электроэнергии", - говорится в сообщении.

Уточняется, что правоохранители изъяли крупную партию электронного оборудования, предназначенного для выработки криптовалюты. Оценочная стоимость изъятого превышает 10 млн рублей. Сотрудники полиции устанавливают сумму причиненного ущерба.

"Использование электроэнергии без учета и оплаты является серьезным правонарушением, которое влечет за собой не только экономические, но и правовые последствия. Сотрудники ОЭБиПК ОМВД России "Енакиевский" призывают граждан быть бдительными и сообщать о любых подозрительных действиях, которые могут угрожать экономической безопасности региона. Правоохранительные органы продолжают активную работу по выявлению и пресечению преступлений в сфере экономики с целью обеспечения законности и порядка на территории города", - отмечает пресс-служба.