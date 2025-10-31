В Подмосковье после рейда "Нелегал" выдворят 111 иностранцев

Проверки проводились на промышленных предприятиях, в местах общепита, гостиницах, строительных и торговых объектах

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Более 110 иностранцев выдворят после рейда "Нелегал" в Подмосковье, который проходил с целью предотвращения нелегальной миграции. Об этом сообщила начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

"Принято 111 решений об административном выдворении иностранных граждан и лиц без гражданства за пределы Российской Федерации", - сказала она.

Петрова отметила, что проверки проводились на промышленных предприятиях, в местах общепита, гостиницах, строительных и торговых объектах, расположенных на территории округа.

"В ходе рейдов полицейскими составлено 252 административных протокола", - отметила Петрова. По ее словам, среди них за нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания в РФ (ст. 18.8 КоАП РФ) - 200, за нарушение правил пребывания в РФ иностранных граждан и лиц без гражданства (ст. 18.9 КоАП РФ) - 23, за нарушение правил въезда и незаконное осуществление иностранным гражданином трудовой деятельности на территории РФ (ст. 18.10 КоАП РФ) - 29.