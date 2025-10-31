В Сербии остановили поезда из-за угрозы теракта

"Сербиявоз" получил сообщение о заложенных во всех поездах и на железнодорожных путях взрывных устройствах

БЕЛГРАД, 31 октября. /ТАСС/. Перевозчик "Сербиявоз" приостановил движение поездов по всем направлениям в Сербии из-за поступившей анонимной угрозы взрыва. Об этом говорится в заявлении компании.

"Сербиявоз" информирует своих клиентов о том, что 31 октября 2025 года был получен анонимный звонок с сообщением о заложенных во всех поездах и на железнодорожных путях взрывных устройствах. Мы активно сотрудничаем с министерством внутренних дел для урегулирования ситуации. Мы были вынуждены временно приостановить движение всех поездов в целях защиты жизни пассажиров и поездных бригад", - отметили в компании.

В Сербии 1 ноября будут вспоминать годовщину событий в Нови-Саде. Тогда на железнодорожном вокзале второго города страны по числу населения обрушился навес, что привело к гибели 16 человек. Впоследствии участники антиправительственных акций протеста возлагали вину за трагедию на власти страны.