Прокуратура направила в суд дело о подготовке теракта в аэропорту Внуково

По версии следствия, обвиняемый в августе прошлого года около аэропорта сделал фотографии местности на камеру мобильного телефона и через мессенджер отправил снимки соучастнику

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Прокуратура Московской области направила в суд уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в подготовке к совершению теракта и незаконном обороте взрывчатки. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

"Прокуратура Московской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 37-летнего жителя Подмосковья. Он обвиняется по ч. 1 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ (приготовление к совершению террористического акта) и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, хранение и перевозка взрывных устройств и взрывчатых веществ). <…> Уголовное дело направлено во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.

По версии следствия, обвиняемый в августе прошлого года около международного аэропорта Внуково им. А. Н. Туполева сделал фотографии местности на камеру мобильного телефона и через мессенджер отправил снимки соучастнику. Кроме того, 20 февраля этого года злоумышленник извлек из тайника на старом кладбище в микрорайоне Климовск в Подольске квадрокоптер с закрепленным на нем взрывчатым веществом массой 390 г, перевез в гараж и хранил для дальнейшего использования в целях поражения воздушных судов, осуществляющих полеты из аэропорта. Однако довести свой преступный умысел до конца он не смог, поскольку 24 февраля был задержан сотрудниками УФСБ России по Москве и Московской области.