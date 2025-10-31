ВСУ нанесли не менее девяти ударов из артиллерии по Каменке-Днепровской

Данные о разрушениях и пострадавших уточняются

МЕЛИТОПОЛЬ, 31 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины открыли артиллерийский огонь по прифронтовому городу Каменка-Днепровская в Запорожской области, зафиксировано не менее девяти взрывов в пределах города. Об этом ТАСС сообщили в администрации Каменско-Днепровского муниципального округа.

"Вооруженные формирования Украины обстреляли из артиллерии город Каменка-Днепровская. Было зафиксировано не менее девяти ударов на территории города. Данные о разрушениях и пострадавших уточняются", - сообщили ТАСС в администрации.

30 октября ВСУ обстреляли город Каменка-Днепровская и село Великая Знаменка. Было зафиксировано пять ударов.