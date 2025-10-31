На Лизу Миллер завели дело за отмывание денег

В СК утверждают, что легализацию денежных средств блогер совершила в особо крупном размере

Лиза Миллер © Страница Лизы Миллер в социальной сети

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Следователи СК возбудили уголовное дело в отношении блогера Лизы Миллер, подозреваемой в легализации денежных средств в особо крупном размере. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

"Следственными органами Главного следственного управления СК России по Москве возбуждено уголовное дело в отношении Елизаветы Батюты, известной в медиапространстве как Лиза Миллер. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств в особо крупном размере или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в 2020-2022 годах Батюта уклонилась от уплаты налогов на сумму свыше 130 млн рублей. В целях придания видимости правомерного владения, пользования и распоряжения указанными средствами она легализовала часть суммы путем финансовых операций.

"Установлено, что Батюта находится на территории иностранного государства. Следователи столичного СК в ближайшее время планируют заочно предъявить ей обвинение и объявить в розыск. В рамках расследования уголовного дела следствие изучает сведения о финансовых операциях. Также подозреваемая будет проверена на причастность к совершению иных преступлений в сфере экономики", - заключили в СК.

В Instagram (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) у Лизы Миллер 6,3 млн подписчиков, она владеет салоном красоты и сетью клиник лазерной эпиляции.