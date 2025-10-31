В Вологде подростки проникли в бункер и украли противогазы

Их личности установили, заведено уголовное дело

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Полицейские Вологды установили личности подростков, которые вскрыли бункер и украли защитные костюмы, противогазы и другое имущество, чтобы сделать видео для социальных сетей. Возбуждено уголовное дело, с родителей и законных представителей взыщут нанесенный ущерб, сообщила пресс-служба УМВД по региону.

"В ходе мониторинга социальной сети был выявлен пост с видеозаписью, на которой подростки вскрыли защитное сооружение, сорвав навесной замок. Факт проникновения был зарегистрирован в дежурной части отдела полиции №1 УМВД России "Вологда". В ходе проверки полицейские установили факт хищения имущества: противогазов, огнетушителей, защитных костюмов, фонарей и портативных аккумуляторов. Также подростки повредили иное имущество, находившееся в сооружении <…>. В ходе совместных оперативно-разыскных мероприятий сотрудники отделения по делам несовершеннолетних и уголовного розыска установили группу подростков 13-14 лет, причастных к проникновению и краже", - сообщили в пресс-службе.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц, с проникновением). Подростки пояснили, что вскрыли бункер из любопытства, а вещи взяли, чтобы снять видео для социальных сетей.

Ранее на профилактических учетах они не состояли, воспитываются в полных и благополучных семьях. С несовершеннолетними проведены профилактические беседы, разъяснена уголовная и административная ответственность за совершение противоправных деяний. С законными представителями проведены беседы об усилении контроля над детьми.

Всех несовершеннолетних поставят на профилактический учет. В отношении лиц, не достигших возраста привлечения к уголовной ответственности, рассмотрят вопрос о помещении их в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей УМВД России по Вологодской области. С законных представителей взыщут материальный ущерб.