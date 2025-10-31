Из суда Воронежа сбежал подозреваемый после замены подписки о невыезде на арест

Сотрудники полиции пытаются установить местонахождение мужчины и задержать его

Редакция сайта ТАСС

ВОРОНЕЖ, 31 октября. /ТАСС/. Мужчина, подозреваемый в умышленном уничтожении или повреждении имущества, сбежал из Центрального районного суда Воронежа после вынесения судьей решения о замене ему меры пресечения с подписки о невыезде на заключение под стражу. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

"В Центральный районный суд города Воронежа сотрудники полиции доставили 43-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 167 Уголовного кодекса Российской Федерации (умышленное уничтожение или повреждение имущества). <…> По ходатайству [следователей] изменялась мера пресечения ранее избранная (подписка о невыезде) на более строгую. По решению суда, фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. После оглашения которой указанный гражданин самовольно покинул здание суда", - говорится в сообщении.

Сотрудники полиции пытаются установить местонахождение мужчины и задержать его, добавили в пресс-службе.