В Москве водитель насмерть сбил ребенка на пешеходном переходе

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Водитель автомобиля насмерть сбил ребенка, который переходил дорогу по пешеходному переходу в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"По предварительным данным, сегодня на улице Винницкая в районе дома 8 водитель автомашины совершил наезд на несовершеннолетнего, переходившего проезжую часть в зоне пешеходного перехода. В результате аварии ребенок погиб", - сказали в пресс-службе.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.