В Петербурге женщина погибла, упав на путь станции метро "Площадь Восстания"

Движение на "красной" линии между станциями "Площадь Ленина" и "Пушкинская" временно приостанавливалось

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 октября. /ТАСС/. Пассажирка метро погибла в центре Санкт-Петербурга в результате падения на путь на станции "Площадь Восстания". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Петербургского метрополитена.

"Женщину подняли с пути, к сожалению, она погибла", - сказала представитель пресс-службы Юлия Шавель.

Движение на участке 1-й ("красной") линии метро между станциями "Площадь Ленина" и "Пушкинская" временно приостанавливалось в связи с происшествием. Сейчас оно осуществляется в обычном режиме, интервал между поездами восстанавливается.