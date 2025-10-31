В Каменке-Днепровской из-за обстрела ВСУ обесточены более 2 тыс. абонентов

Восстановительные работы начнутся сразу после улучшения ситуации

Редакция сайта ТАСС

МЕЛИТОПОЛЬ, 31 октября. /ТАСС/. Более 2 тыс. абонентов обесточены в прифронтовом городе Каменка-Днепровская в Запорожской области в результате обстрела Вооруженных сил Украины. Об этом ТАСС сообщили в администрации Каменско-Днепровского муниципального округа.

"В результате артиллерийского обстрела со стороны ВСУ в Каменке-Днепровской без света 2 113 абонентов. Восстановительные работы начнутся сразу после улучшения ситуации", - сообщили ТАСС в администрации.

Всего во время артиллерийского обстрела было нанесено не менее пяти ударов. Данные о пострадавших и разрушениях уточняются.